Coupe de France : suivre PSG / Paris FC en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





PSG / Paris FC en direct, live et streaming ce lundi 12 janvier 2026 – Place à la Coupe de France ce lundi soir pour le Paris Saint-Germain, qui affronte son voisin du Paris FC en 16ème de finale.





A suivre ce soir sur France 3, coup d’envoi à 21h10.







Publicité





Le Paris Saint-Germain accueille le Paris FC au Parc des Princes pour les 16es de finale de la Coupe de France 2025-2026, un duel 100 % parisien entre le grand favori de la compétition et son voisin de la capitale. Le PSG, détenteur du record de 16 titres dans cette épreuve, part largement favori face à un Paris FC qui lutte pour le maintien en Ligue 1 mais espère créer la surprise dans cette confrontation de coupe.

L’enjeu pour les deux clubs est clair : pour le PSG, il s’agit de poursuivre la quête d’un nouveau trophée national, tandis que le Paris FC espère écrire une page historique en se qualifiant pour les 8es de finale. La rencontre, déjà marquée par un récent duel en Ligue 1 remporté par le PSG, devrait opposer l’ambition offensive des Parisiens à la défense organisée du Paris FC.



Publicité





PSG / Paris FC – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Pacho – Mayulu, Vitinha, Ruiz – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

🔵 Paris FC (composition officielle) : Nkambadio – Sangui, Mbow, Otavio, Kolodziejczak, Ollila – Camara, M. Lopez – Cafaro, Geubbels, Gory

PSG / Paris FC en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 21h10.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

PSG / Paris FC, 16ème de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir sur France 3.