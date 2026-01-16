Un Si Grand Soleil du 19 janvier : Charlotte ment à tout le monde et accuse Manu (résumé épisode 1839 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 19 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1839 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 19 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Les lycéens continuent de profiter de leur classe verte. Achille, Pablo, Salomé et Noura s’amusent à faire du yoga. Eve est au téléphone avec Manu, elle se sent coupable de ne pas avoir vu Charlotte fuguer… Soan ne la rappelle pas, elle s’inquiète et espère qu’elle va bien.

Chez Marie-Sophie et Soan, c’est le choc. Ils repensent aux dîners avec Manu et Eve, ils s’en veulent de n’avoir rien vu. Soan pense que c’est sa faute d’avoir faire entrer un pervers chez eux. Marie-Sophie lui dit qu’il ne pouvait pas savoir. Charlotte les rejoint, ils sont aux petits soins. Elle se dit prête à partir pour porter plainte.



Publicité





Becker est avec Alix dans le bureau de Claudine, il signe le contrat de location pour 1500 euros hors charge avec tarif réduit les 6 premiers mois. Clément relit le contrat, il vérifie que rien n’a été oublié, et signe. Becker serre la main d’Alix, il espère que son projet tiendra la route. Pendant ce temps là, Ulysse et Ludo vont aider Alix à s’installer et Bilal ne comprend pas. Il dit à Ulysse de penser à lui et son avenir, il lui reparle de l’offre de son pote. Ulysse rappelle que ça ne l’intéresse pas.

C’est le procureur directement qui reçoit Charlotte pour son dépôt de plainte contre Manu. Elle dit s’être pris la tête avec fille de sa classe avant de quitter sa sortie scolaire en stop. Elle était seule en rentrant chez elle et elle a appelé le capitaine Leoni, compagnon de la prof de français et collègue de Soan. Elle dit qu’elle avait honte d’avoir fugué… Elle explique qu’elle sortait de la douche quand Manu est arrivé, elle a à peine eu le temps de mettre une serviette. Charlotte pleure et fait mine de culpabiliser. Le procureur lui assure qu’elle n’a rien à se reprocher. Quand elle lui a ouvert, il lui a sauté dessus et l’a embrassé de force. Elle dit qu’il a essayé d’arracher sa serviette et d’un coup il l’a lâchée et il est parti. Elle s’est mise en boule sur le canapé en attendant ses parents.

Alix appelle Janet, elle est devant son local dans l’attente du camion de déménagement. Elle dit que Clément a été sensationnel. Janet la félicite de se relancer si vite, Alix dit que c’est grâce à elle. Alix inaugure sa boutique mercredi. Ludo et Ulysse arrivent, elle les remercie.

Dans la voiture du retour, Soan dit à sa fille qu’il est fier d’elle. Marie-Sophie propose de s’arrêter manger. Mais Charlotte préfère rentrer.

Au commissariat, Manu arrive et retrouve Becker. Il lui dit que le procureur veut le voir au palais le plus vite possible, Becker ne sait pas pourquoi.

Tout le monde rentre de la sortie scolaire. Achille s’inquiète que Charlotte ne soit pas revenue. Achille demande à Salomé mais elle n’a pas de nouvelle. Elle lui envoie un message vocal pour lui dire qu’elle s’inquiète.

Manu est dans le bureau du procureur, qui l’interroge sur Charlotte Guerin. Manu ne comprend pas, il dit que c’est juste la fille d’un couple d’amis. Il ne comprend pas pourquoi, le procureur lui annonce qu’elle porte plainte contre lui pour agression sexuelle ! Manu est sous le choc, il demande si c’est une blague. Le procureur lui dit qu’il ne plaisanterait pas là dessus. Il l’interroge sur sa venue chez Charlotte. Il explique ce qui s’est passé, il assure que c’est la vérité et ne comprend pas. Quand Manu sort de chez le procureur, il est bouleversé.

Ulysse et Ludo ont fini d’aider Alix, ils sont épuisés. Ludo doit filer à la ferme, Alix les remercie encore. Elle leur dit de leur faire de la pub pour son inauguration. Elle leur file des tracts à distribuer, ça fait rire Ludo qui rappelle qu’ils ont une vie.

David boit un verre avec Chaligny, ils parlent encore vengeance. Chaligny montre à David la boutique d’Alix, il trouve qu’elle sombre. Mais David est plus positif et compte passer jeter un coup d’oeil.

Eve est avec Manu, qui lui a tout expliqué. Elle lui demande quelle sera la suite, il ne sait pas encore et attend sa convocation avec Becker le lendemain. Eve lui demande comment ça s’est passé chez Charlotte, il assure qu’il n’a eu aucun geste équivoque, il ne l’a pas touchée et elle était habillée. Eve assure qu’elle le croit, ils doivent comprendre pourquoi elle a raconté tout cette histoire.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Charlotte face à Manu, Janet perd tout, les résumés jusqu’au 30 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.