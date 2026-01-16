N’oubliez pas les paroles du 16 janvier 2026 : Elodie fait enfin décoller ses gains



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 14 janvier 2026, 5 victoires pour Elodie – Elodie a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a enfin fait décoller ses gains !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du vendredi 16 janvier 2026, 5 victoires pour Elodie

Dans le détail ce vendredi soir, Elodie n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 21.000 euros en 5 victoires. Elle sera de retour demain soir dans « N’oubliez pas les paroles » pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du 16 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.