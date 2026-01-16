Demain Nous Appartient spoiler : Fred prêt à parler à Victoire ? (vidéo épisode du 21 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Fred va-t-il enfin se décider à parler à Victoire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Samuel le surprend à la sortie de la pharmacie avec ses fameux médicaments contre la bipolarité…











Samuel confronte alors Fred : a-t-il enfin parlé à Victoire ? Fred lui répond que si c’était le cas, Victoire lui en aurait certainement parlé… Samuel ne comprend pas, il ne va pas pouvoir continuer à lui cacher sa bipolarité. Il ajoute qu’il ne trouve pas ça bien mais Fred l’envoie balader, il lui rappelle qu’il n’a pas été exemplaire avec Victoire quand ils étaient ensemble…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : un mort à Sète ! (vidéo épisode du 21 janvier)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2123 du 21 janvier 2026 : un meurtre à Sète

