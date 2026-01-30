Danse avec les Stars : Emma en tête, pas d’éliminé (résumé, classement + replay DALS 30 janvier 2026)



Danse avec les Stars, résumé du prime 2 du 30 janvier 2026 – C’est parti pour le second prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Pour cette seconde soirée, après avoir découvert les six premiers couples sur la piste de danse vendredi dernier, place aux six autres ! Toujours pas d’éliminé ce soir mais les notes compteront pour moitié avec celles du prime 3 la semaine prochaine.











Lucie Bernardoni et Christophe Licata ouvrent le bal avec un chacha sur « Lola » de Superbus. Surprise : plusieurs élèves de la Star Ac et Mayane sont là pour eux ! Mel Charlot annoncer que c’est comme ça qu’on commence un prime, elle salue son énergie. Jean-Marc parle d’un départ ouffissime ! Fauve lui donne quelques conseils techniques. Chris voit qu’elle a vraiment appris la technique du chaha.

Les notes de Lucie : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 29 pts

Place à Ian Ziering et Denitsa Ikonomova. Ils dansent une samba sur « Azizam » d’Ed Sheeran. Jean-Marc annonce que c’était une samba authentique, presque trop propre. Fauve trouve aussi que c’était très propre, elle lui donne des conseils techniques. Mel aimerait qu’il se laisse aller. Chris



Les notes de Ian : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 27 pts

Emma et Dorian Rollin enchainent avec un chacha sur « Dacing Queen » d’Abba. Jean-Marc annonce que c’était hallucinant ! Mel parle d’une attitude de feu, Fauve aimerait qu’elle arrive avec plus de présence car ça manquait de consistance.

Les notes d’Emma : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 30 pts

Lénie, la gagnante de la saison précédente, revient danser avec Jordan.

Place à Maghla et Adrien Caby sur un tango argentin sur « Balance ton quoi » d’Angèle. Mel a adoré la chorégraphie qui la mettait en valeur, elle est fan et pense qu’elle ira loin. Jean-Paul a aimé sa sensibilité. Fauve a aimé aussi, Chris salue la difficulté de la chorégraphie,

Les notes de Maghla : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31 pts

Philippe Lellouche et Katrina Patchett dansent un tango sur « L’assassymphonie » de Mozart, l’opéra rock. Jean-Marc annonce que c’était pas mal même s’il reste du travail. Chris parle d’une danse intéressante et il a du potentiel, mais c’était très marché.

Les notes de Philippe : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 4 de Chris, total : 22 pts. Sans surprise, ils sont derniers.

Marcus et Marie Denigot dansent un quickstep. Mel et Chris sont debout ! Chris annonce qu’il adore et qu’il attend beaucoup de lui. Fauve est très contente, elle a été émue. Jean-Marc notes des soucis techniques. Mel annonce qu’il est une star.

Les notes de Marcus : 6 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 29 pts.

Place à la chorégraphie imposée pour tous les couples sauf Philippe. Il s’agit d’une salsa imposée par Chris Marques. Résultats : Lucie et Christophe 3èmes, Emma et Dorian 2èmes, et Marcus et Marie 1ers.

Le classement des couples du prime 2

1. Emma et Dorian 34 pts

2. Marcus et Marie 34 pts

3. Lucie et Christophe 32 pts

4. Maghla et Adrien 31 pts

5. Ian et Denitsa 27 pts

6. Philippe et Katrina 22 pts

Le classement général avant le prime 3

1. Juju Fitcats et Jordan 35 pts

2. Emma et Dorian 34 pts

2. Marcus et Marie 34 pts

4. Lucie et Christophe 32 pts

4. Samuel et Ana 32 pts

6. Maghla et Adrien 31 pts

7. Angélique et Yann-Alrick 30 pts

8. Ian et Denitsa 27 pts

8. Julien et Elsa 27 pts

10. Laure et Christian 23 pts

11. Stéphane et Calisson 23 pts

12. Philippe et Katrina 22 pts

Danse avec les Stars, le replay du 30 janvier 2026

Rendez-vous dans deux semaines, le vendredi 13 février, à 21h sur TF1 pour suivre le 3ème prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.