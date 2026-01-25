Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur Charlotte et Sacha éclate, les résumés jusqu’au 13 février 2026



Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 13 février 2026 – Que va-t-il se passer en février dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Manu est enfin innocenté ! La vérité sur Sacha et Charlotte éclate. Charlotte risque gros pour ses mensonges tandis que Manu confronte Sacha.

Quant à Johanna, elle commence à se poser des questions sur son couple avec Yann…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 février 2026

Pour cause de Jeux Olympiques, votre série ne sera pas diffusée à l’horaire habituelle. Rendez-vous le mardi 10 février à 21h10 pour suivre les 5 épisodes de la semaine à la suite.

Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline, mais il voit d’un mauvais œil l’influence de Martin, son beau-père, sur sa mère. Martin compte bien perturber la vie de la famille…

Marie-Sophie et Sohan s’inquiètent des répercussions judiciaires pour Charlotte, qui risque cinq ans pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière est hantée par son viol. Manu confronte Sacha : il espère qu’il ira en prison.

Yann reste perturbé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine sur son couple, elle voit bien que Yann est distant. Ce dernier va profiter d’un déplacement professionnel de Johanna pour passer du temps avec Lucie. Cette dernière demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris fera le nécessaire pour l’embaucher…

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 26 au 30 janvier 2026 en cliquant ICI

du 2 au 6 février 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.