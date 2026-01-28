Un Si Grand Soleil du 29 janvier : Laurine dit tout à Paloma ! (résumé épisode 1847 en avance)



Un si grand soleil du 29 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1847 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 29 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Soan apprend que Charlotte va devoir être confrontée à Manu. Marie-Sophie dit que c’est hors de question mais c’est une décision de la juge : ils n’ont pas le choix. Marie-Sophie s’inquiète, la psy était contre. Ils s’inquiètent, ils doivent annoncer la nouvelle à Charlotte. Elle les rejoint et demande ce qui se passe…

Alex vient voir Manu. Il a du nouveau : ils ont arrêté Jansen et Delorme, qui lui a dit qu’elle ne connait pas Charlotte. Il la croit sincère, il pense qu’il n’y a aucun rapport entre le braquage de la bijouterie et les accusations de Charlotte. Manu peine à y croire et se demande toujours qui veut le piéger. Alex lui parle de la confrontation avec Charlotte le lendemain. Il pense que c’est une bonne nouvelle et que Charlotte n’arrivera pas à mentir devant lui.



Becker appelle Jérémy, il dit qu’il s’attendait à ce qu’il l’appelle. Becker veut des explications, Jérémy dit qu’il n’y a pas grand chose à dire. Becker veut savoir ce qui lui a pris, il ne l’a jamais connu comme ça. Jérémy dit avoir complètement déconné. Becker lui parle de Janet, qui va perdre son poste de cheffe de service à cause de lui ! Il est désolé.

Janet annonce à la directrice qu’elle démissionne de son poste de cheffe de service. Elle la remercie, elle apprécie qu’elle prenne cette décision. Elle lui dit de prendre ça comme un départ anticipé, Janet dit qu’elle n’a pas eu le choix. Elle réaffirme qu’elle n’a jamais été au courant du sujet de Laurine ! La directrice la croit mais elle rappelle les menaces de Catherine Laumière.

Hugo retrouve Becker au commissariat, il le remercie encore pour le barbecue de la veille. Becker trouve ça normal, Hugo lui parle des soucis de Janet à l’hôpital. Becker enchaine sur Pablo : sa mère ne l’a pas appelée pour son anniversaire et ça lui a fait de la peine. Hugo n’avait pas réalisé, Pablo ne lui a rien dit. Il le remercie de lui en avoir parlé.

Charlotte appelle Sacha, elle lui parle de la confrontation avec Manu. Elle dit que ça ne va pas aller, elle va craquer. Sacha lui dit qu’elle va gérer, Charlotte veut la voir mais il lui dit que c’est pas possible. Il dit que c’est la dernière ligne droite mais Charlotte sait qu’elle ne pourra pas mentir devant Manu. Il accepte de la voir ce soir.

A l’hôpital, la directrice propose à Alain de prendre le poste de Janet. Il refuse, il trouve la situation injuste et Janet est une amie.

Chez Midi Libre, Kira retrouve Paloma, qui cherche des infos sur Laurine Laumière sur les réseaux sociaux… Elle sent qu’il y a un truc. Kira lui demande si elle pense que Jérémy et Laurine ont une relation. Paloma lui assure que non, elle pense plus à des problèmes entre eux. Kira pense qu’elle trouvera rien comme ça, Paloma décide d’y aller.

Elise et Alex annoncent à Becker que Janssen n’a rien voulu lâcher mais Sybille Delorme a tout balancé. Ils se réjouissent, Becker souligne le fait que cette planque n’était pas inutile. Alex parle ensuite à Elise, il lui demande de le remplacer cet après-midi car il a un examen médical… Elise se moque mais accepte.

A l’hôpital, Laurine donne des consignes à David. Elle parle ensuite à Clémence, elle a entendu dire qu’on lui avait proposé la direction du service. Elle avoue avoir dit oui mais lui dit de ne rien dire pour l’instant ! Laurine se réjouit et la félicite. A l’extérieur, Paloma vient parler à Laurine. Elle veut savoir ce qui s’est passé avec Jérémy. Elle parle du projet de thèse plagié, Paloma pense qu’il y a autre chose. Laurine lui répond que son mec est un tricheur, et pas que dans le boulot… Elle la pensait moins naïve pour une journaliste ! Paloma est bouleversée, elle fond en larmes.

Au lycée, Charlotte dit à Salomé que finalement elle ne peut pas venir chez elle bosser. Elle file. Alex la suit discrètement… Il la voit attendre et retrouve Sacha. Il prend une photo de la moto et de la plaque mais la photo n’est pas très lisible. Il s’en veut.

Catherine appelle la directrice de l’hôpital, elle se dit soulagée de la démission de Janet. Elle la remercie d’avoir trouvé une solution pour que sa fille retrouve sa sérénité au travail. Laurine se réjouit quand sa mère raccroche, elle la remercie pour son coup de pouce.

Jérémy range ses courses quand Paloma rentre. Elle est bouleversée et le confronte au sujet de Laurine. Elle lui demande depuis combien de temps ça dure. Il dit quelques semaines mais ce n’était pas sérieux et c’est fini ! Paloma hurle et pleure, elle lui dit qu’il est pitoyable.

Charlotte dit à Sacha qu’elle ne peut pas continuer comme ça, elle va dire la vérité à la police. Sacha lui interdit de parler, il lui demande de tenir encore une semaine. Elle refuse, il menace de diffuser sa vidéo intime.

