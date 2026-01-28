Demain Nous Appartient spoiler : un nouveau départ pour Georges (vidéo épisode du 2 février)



Demain nous appartient spoiler – Georges est en pleine déprime depuis qu’il a été mis à pied et qu’il a rompu avec Mélody dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va décider de se changer les idées avec un nouveau travail !











C’est au mas d’Alex que Georges a décidé de débuter un travail manuel, loin de ce qu’il fait d’habitude à la police scientifique. Alex, qui lui en doit une depuis qu’il a pris une balle à cause de lui, accepte d’embaucher Georges. Bruno est surpris et ne comprend pas, pour lui Georges n’est pas fait pour ça. Mais Alex, qui doit partir en livraison, donne à Bruno la responsabilité de former Georges…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2131 du 2 février 2026 : Georges va travailler au mas

