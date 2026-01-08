N’oubliez pas les paroles du 8 janvier 2026 : Stéphane reste maestro et fait monter ses gains

N'oubliez pas les paroles du 8 janvier 2026, 4 victoires pour Stéphane – Stéphane a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans « N'oubliez pas les paroles ». Et il a continué de faire grimper ses gains !


N'oubliez pas les paroles du 8 janvier 2026 : Stéphane reste maestro et fait monter ses gains
N’oubliez pas les paroles du jeudi 8 janvier 2026, Stéphane continue

Dans le détail ce jeudi soir, Stéphane a remporté 1000 euros sur la première émission et la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Stéphane totalise déjà 32.000 euros de gains en 4 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 8 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

