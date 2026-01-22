Un Si Grand Soleil Spoiler : Charlotte et Sacha enfoncent le clou avec Manu ! (épisode du 26 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1844 du 26 janvier 2026 – On peut dire que les choses ne vont pas s’arranger pour Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu a fait la lourde erreur de suivre Charlotte, Sacha l’a grillé et ils vont enfoncer le clou…











Sacha exige que Charlotte dénonce Manu pour l’avoir suivie. Elle rechigne mais joue la corde sensible : s’il va en prison, ils ne pourront plus se voir ! Charlotte annonce alors à son père que quand elle était à la plage avec ses amis, elle a vu que Manu était là et qu’il l’a suivie ! Soan est sous le choc, il prévient le commissariat et Johanna, qui va demander une mesure d’éloignement.

Face à Cécile, Manu avoue avoir suivi Charlotte car il pense qu’elle est manipulée. Mais Cécile lui annonce que suite à son dérapage, il est désormais assigné à résidence ! Manu est au fond du trou mais Alex promet de ne pas le lâcher. Il compte trouver qui est derrière tout ça.

Pendant ce temps là, Sacha prépare son départ de Montpellier… Il paie une femme à qui il demande un faux passeport.



