Un Si Grand Soleil spoilers : Manu découvre la vérité sur Sacha, les résumés jusqu’au 6 février 2026

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 6 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre série quotidienne de Montpellier « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Manu va finalement faire le lien entre Sacha et les horribles accusations de Charlotte. Il réalise qu’il a déjà croisé Sacha dans le passé… Ce dernier cherche à se venger de lui. La police va alors enquêter du côté de Sacha, l’équipe de Becker va chercher à faire éclater la vérité et innocenter Manu.

De son côté, Pablo a envie de revoir sa mère. Et Janet découvre la vérité au sujet de Laurine, qui n’a reculé devant rien pour se venger et la faire tomber.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 (épisode 1849) : Tandis que Pablo ressasse son passé avec son beau-père, Manu a l’étrange impression d’avoir déjà croisé Sacha quelque-part.

Mardi 3 février 2026 (épisodes 1850) : Alors que Sacha souffle le chaud et le froid avec Charlotte, Paloma prend une décision concernant son mariage avec Jérémy.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 1851) : Le passé de Sacha intrigue de plus en plus l’équipe de Becker. Quant à Pablo, il aimerait revoir sa mère.

Jeudi 5 février 2026 (épisode 1852) : Alors que les récents succès de Clémence n’enchantent pas Elisabeth, Aude demande à réentendre Charlotte au commissariat.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 1853) : Tandis que l’histoire de Charlotte fait jaser au lycée, Janet découvre de quoi Laurine est vraiment capable.

