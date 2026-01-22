Star Academy estimations : Léa garde une courte avance à J-2 de la première demi-finale ! (SONDAGE)



Publicité





À deux jours seulement de la première demi-finale de la Star Academy, diffusée samedi soir sur TF1, le duel entre Léa et Sarah reste extrêmement serré. À l’issue de ce prime décisif, l’une des deux candidates obtiendra la première place de finaliste, avant la seconde demi-finale qui verra s’affronter Ambre et Victor.











Publicité





Alors que le public vote officiellement depuis samedi dernier, Stars-Actu poursuit son sondage afin de suivre l’évolution des tendances à l’approche du grand soir.

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Léa demeure légèrement en tête avec 51,83 % des voix, contre 48,17 % pour Sarah. Les écarts restent donc minimes, confirmant un suspense total à J-2 du prime.

⚠️ Pour rappel, ce sondage a une vocation strictement informative et ne saurait en aucun cas refléter le résultat officiel. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production seront déterminants.



Publicité





À l’approche de cette demi-finale très attendue, chaque prestation comptera. Rendez-vous samedi soir sur TF1 pour découvrir laquelle de Léa ou Sarah rejoindra la finale.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Qui doit aller en finale ? Léa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.