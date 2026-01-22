C à vous du 22 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 22 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Désescalade sur le Groenland, « conseil de paix », rencontre Trump-Zelensky à Davos… On en parle avec Christine Ockrent, journaliste et auteure de « Le Trump – de A à Z, un premier dictionnaire » aux éditions Denoël

🔵 Diagnostics, prescription, pistes thérapeutiques : l’IA, nouvel outil des patients et des médecins ? On reçoit Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint du pôle vie privée du Parisien-Aujourd’hui en France



🔵 Deux chasseurs condamnés pour avoir tué un cerf sur la propriété de Luc Besson. Le réalisateur, producteur et scénariste sera ce soir sur le plateau de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :

🔵 Dans la suite de C à vous :

Morgane Cadignan pour le spectacle « La nuit je mens » à La Nouvelle Eve dès le 29 janvier

Mika pour son album « Hyperlove » et sa tournée mondiale à partir de février 2026

