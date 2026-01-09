Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire et Victor face au verdict, Florent dit la vérité à Cécile (épisode du 13 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1835 du 13 janvier 2026 – C’est l’heure du verdict pour Claire et Victor dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Ils sont tous les deux convoqués dans le bureau du procureur et risquent jusqu’à 3 ans de prison et 45000 euros d’amende pour entrave à la justice !











Mais quelques heures plus tôt, un article de Midi Libre est publié et pointe du doigt les défaillances de la justice et de la police dans l’affaire Dembreville. Becker conseille alors au procureur d’éviter d’être trop dur car maintenant que la presse s’en mêle, ses faits et gestes vont être scrutés…

Dans son bureau, le procureur rappelle à Victor et Claire la gravité des faits. Mais il reconnait des erreurs et surtout la sienne. Il annonce alors qu’il a décidé d’abandonner les poursuites, l’affaire est close ! Victor et Claire sont soulagés.

Claire et Florent décident ensuite d’aller boire un verre pour parler… Ils finissent par conclure qu’il s’agissait de nostalgie, leur histoire appartient au passé et la parenthèse est refermée. Florent décide ensuite de dire la vérité à Cécile. Il fait son mea-culpa et lui demande pardon, avouant qu’il l’aime et ne veut pas la perde. Cécile lui pardonne et ils s’embrassent !



