Star Academy estimations : Anouk reste loin devant Victor ! (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est demain qu’aura lieu le 13ème prime de l’aventure et que l’un des deux nommés – Anouk ou Victor – ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys. Qui sera éliminé demain soir ?





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Anouk qui est en tête et la mieux partie pour se qualifier pour les quarts de finale.







Anouk est actuellement à 55,5% des votes de notre sondage, elle est encore en légère baisse mais garde une solide avance. Derrière, Victor est en légère hausse avec 44,5% des votes.

Qui poursuivra l’aventure au château et décrochera sa place en quarts de finale aux côtés d’Ambre, Bastiaan, Léa et Sarah ? Qui devra quitter la compétition ? À vous de trancher en votant pour l’élève que vous souhaitez voir rester, et continuez à nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Bien sûr, ce sondage est purement informatif : seuls vos votes officiels comptent !



SONDAGE nominations semaine 12

Qui doit rester. ? Anouk Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.