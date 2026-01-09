C à vous du 9 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 9 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Mercosur, tensions internationales… Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur (2019-2024), est l’invité de C à vous

🔵 ✈️ Un radar météo défaillant met-il en péril la sécurité des vols sur Airbus A350 ? Décryptage avec Gérard Feldzer, président d’Aviation sans frontières



🔵 Crans-Montana : journée de deuil et d’hommages. On en parle avec Me Sébastien Fanti, avocat de quatre familles de victimes, et Valentine Arama, journaliste police-justice à France Info

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Helena, pour la réédition de son album “Hélé 2” sortie en le 10 octobre dernier

🎭 Éric Dupond-Moretti, pour le spectacle “J’ai dit oui !” actuellement en tournée dans toute la France

🎭 Malik Bentalha, pour le spectacle « Nouveau monde » les 28 et 29 mai au Casino de Paris et en tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 9 janvier 2026 à 19h sur France 5.