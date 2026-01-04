

Publicité





20h30 le dimanche du 4 janvier 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 4 janvier 2026 : la story Jean-Jacques Goldman

Absent de la scène musicale et des médias depuis plus de vingt ans, il demeure pourtant la personnalité préférée des Français. Jean-Jacques Goldman a façonné un son immédiatement reconnaissable et laissé une empreinte durable sur plusieurs générations, qui ont grandi au fil de ses albums et de ses tournées.

À travers ses textes et ses engagements, le public a découvert un auteur-compositeur d’exception, capable d’enchaîner les succès pour lui-même comme pour les plus grands : Johnny Hallyday, bien sûr, mais aussi Patricia Kaas, Florent Pagny ou Céline Dion. D’où vient cette trajectoire hors norme ? Quelles ont été ses sources d’inspiration pour créer une bande-son devenue culte ? Et comment a-t-il su cultiver la discrétion pour nourrir sa légende ?



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV