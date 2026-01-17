Un Si Grand Soleil Spoilers : Manu risque gros, Sacha tire les ficelles, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 janvier 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 19 au 23 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la plainte de Charlotte contre Manu pour agression sexuelle. Cette dernière accuse Manu, qui tombe de haut quand le procureur lui annonce la nouvelle. Becker le met à pied le temps de l’enquête, qui est confiée à Aude avec Cécile comme juge d’instruction.

Petit à petit, Manu comprend que quelqu’un cherche à se venger de lui en utilisant Charlotte. Et effectivement, c’est Sacha qui tire les ficelles ! Il fait chanter Charlotte avec les vidéos qu’il a fait d’eux dans l’intimité et il se réjouit de voir son plan se dérouler comme prévu.



Quant à Jérémy, c’est l’heure de la présentation de son sujet de thèse et il va tomber de très haut. Clémence annonce que c’est exactement le même sujet que celui de Laurine ! Il est accusé de plagiat.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 (épisode 1839) : Tandis qu’Alix se lance sur une nouvelle voie professionnelle, Manu fait une découverte qui lui glace le sang.

Mardi 20 janvier 2026 (épisodes 1840) : La roue tourne soudainement pour Jérémy… mais dans le mauvais sens. Au commissariat, les révélations de Charlotte ont de graves conséquences.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 1841) : Tandis que Aude découvre un élément qui pourrait bien faire basculer son enquête, Alix organise un événement en grandes pompes. Parviendra-t-elle à y attirer le tout Montpellier ?

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 1842) : Alors que Clémence soulève un point très problématique durant la présentation de thèse de Jérémy, Manu cherche à comprendre la machination dont il est victime.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 1843) : Pour sauver sa peau, Manu se met dans une situation périlleuse. Quant à Laurine, son plan se déroule à merveille et elle en prépare l’acte final…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 19 au 23 janvier 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.