Echappées Belles du 17 janvier : direction l’Australie ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 17 janvier 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit et une rediffusion.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 17 janvier 2026, à 21h – « Australie, en van sur la côte Ouest » (inédit)

Bienvenue en Australie-Occidentale, une région aux dimensions vertigineuses, près de quatre fois plus vaste que la France, où l’immensité des paysages s’accompagne d’une rare sensation de calme. Bordée par les océans Indien et Austral, loin de l’effervescence des grandes villes de l’Est, elle s’écoule à un tempo résolument différent.

Des plages aux eaux cristallines aux étendues désertiques sans fin, des forêts millénaires aux terres aborigènes, l’Australie-Occidentale conjugue héritage ancestral et regard tourné vers demain. Ici, les cultures autochtones cohabitent harmonieusement avec les modes de vie occidentaux. De Margaret River à Broome, ce périple guidé par Jérôme Pitorin part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l’âme de ce territoire unique.



Publicité





En empruntant les routes côtières prisées des « van lifers » en quête d’évasion, Échappées Belles révèle une Australie plus secrète, mais profondément vibrante. Une terre où la nature impose son rythme, où chaque lieu raconte une histoire et invite à une découverte empreinte de mémoire et d’authenticité.

Echappées Belles du 17 janvier à 22h40 – « Berry, le choix du coeur » (rediffusion)

Bienvenue dans le Berry, une destination confidentielle idéale pour une parenthèse authentique et revitalisante. Nichée au centre de la France, à environ deux heures de route de Paris, cette région couvre deux départements, l’Indre et le Cher. Longtemps resté dans l’ombre, le Berry séduit par son caractère rural préservé et la sérénité de ses paysages. Grandes étendues agricoles, forêts profondes et cours d’eau tranquilles composent un décor épuré, loin de l’agitation urbaine.

Conscients de la réputation parfois austère de leur territoire, les Berrichons s’engagent avec enthousiasme et créativité pour en révéler tout le potentiel. Portées par des initiatives locales originales, de nouvelles dynamiques voient le jour. Festivals, marchés de producteurs et rendez-vous culturels se multiplient, insufflant une énergie nouvelle et suscitant l’intérêt d’un public toujours plus nombreux.

Au fil de son périple, Sophie découvre un Berry en pleine transformation, animé par des habitants fiers de leurs racines et résolument tournés vers l’avenir. Elle croise la route de femmes et d’hommes qui incarnent ce renouveau et participent activement à la métamorphose de la région.

Loin d’être figé, le Berry s’affirme aujourd’hui comme un terrain d’expérimentation et d’innovation. Grâce à l’audace et à l’inventivité de ses habitants, il devient un espace de découvertes et d’expériences singulières. Qui sont ces pionniers qui réinventent leur territoire ? Ces forces vives dont l’engagement et le savoir-faire dessinent un avenir inspirant pour le Berry ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 17 janvier dès 21h sur France 5