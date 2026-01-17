Audiences 16 janvier 2026 : « César Wagner » leader devant la finale de « Qui sera le plus nul ? »



Audiences 16 janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de la série « César Wagner », qui a captivé 3,13 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.





C’est devant TF1 avec la finale du jeu de Camille Combal « Qui sera le plus nul ? », qui a captivé 2,79 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







Audiences 16 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit de « La boîte à secrets », qui a intéressé 1,39 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Arnaques ! », suivi par 1,12 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie