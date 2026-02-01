13h15 le dimanche du 1er février 2026 : au sommaire aujourd’hui

Publicité
13h15 le dimanche du 1er février 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série inédite intitulée « Marseille, de la French à la DZ ».
Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.
« 13h15 le dimanche » du 1er février 2026 : le sommaire
13h15 le dimanche propose un documentaire exceptionnel retraçant 80 ans d’histoire du trafic de drogue à Marseille pour tenter de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle.
Dans les années 70, le commissaire Marcel Morin met un coup d’arrêt à la « French Connection », qui pilotait le trafic d’héroïne mondial depuis Marseille.
Extrait vidéo
