13h15 le dimanche du 1er février 2026 : au sommaire aujourd'hui

13h15 le dimanche du 1er février 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série inédite intitulée « Marseille, de la French à la DZ ».


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

« 13h15 le dimanche » du 1er février 2026 : le sommaire

13h15 le dimanche propose un documentaire exceptionnel retraçant 80 ans d’histoire du trafic de drogue à Marseille pour tenter de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle.

Dans les années 70, le commissaire Marcel Morin met un coup d’arrêt à la « French Connection », qui pilotait le trafic d’héroïne mondial depuis Marseille.


