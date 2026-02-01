Ici Tout Commence spoilers : un rapprochement, des aveux, les résumés jusqu’au 20 février 2026

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 20 février 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Zoé va se rapprocher de Jim. Ils vont se lancer ensemble pour une masterclass.

Pendant ce temps là, rien ne va plus entre Jude et Mattéo. Et Stanislas doit passer aux aveux. Quant à Denis, il tombe le masque face à Thelma.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 à 18h05 (épisode 1373) : Zoé se fait un sang d’encre pour Dominique. Tom fait des plans sur la comète. Le stratagème de Mattéo tombe à l’eau.



Mardi 17 février 2026 (épisode 1374) : Déroutée par Jim, Zoé est sur le point de perdre son objectif de vue. De son côté, Tom est pris en flag. À l’Institut, Hector est en proie au doute.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 1375) : Jim et Zoé se donnent corps et âme pour la masterclass. C’est la déconfiture entre Jude et Mattéo ! À l’Institut, Constance joue l’entremetteuse.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 1376) : En finale, Solal joue les trouble-fêtes. Face à Denis, Thelma pense avoir le nez fin. À l’Institut, Stanislas est montré du doigt.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 1377) : Chez les Leroy, Jim sonne le glas. Face à Thelma, Denis tombe le masque. Stanislas fait enfin ses aveux.

