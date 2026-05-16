50mn Inside du 16 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 16 mai 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 16 mai 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 Dans l’actu : cap sur l’Italie avec Kate Middleton. Entre élégance, engagements officiels et ferveur populaire, retour sur un déplacement très remarqué de la princesse.

🌊 Secret d’actu : direction le Mont-Saint-Michel pour une escapade fascinante au cœur de l’un des sites les plus emblématiques de France.



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🎤 Le Portrait : Sofia Essaïdi se confie comme rarement. Carrière, projets, vie personnelle… des confidences touchantes et sincères.

🎶 La Story : Hélène Ségara révèle les secrets de son immense tube « Il y a trop de gens qui t’aiment », une chanson devenue culte pour toute une génération.

50mn Inside du 16 mai 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

✈️ Le document : direction les Pouilles, la botte secrète de l’Italie ! Pourquoi cette région au charme fou, attire-t-elle de plus en plus de Français ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.