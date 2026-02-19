Audiences 18 février 2026 : « La maman du bourreau » leader devant « Elsbeth »



Audiences 18 février 2026 – Hier soir, c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences avec le téléfilm inédit « La maman du bourreau », qui a rassemblé 3,22 millions de téléspectateurs pour 18,2% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,28 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,5% de pda.







Audiences 18 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a réuni 2,20 millions de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec un inédit de « Cauchemar en cuisine », qui a réuni 1,67 million de téléspectateurs pour 9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie