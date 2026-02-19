Léo Mattéï du 19 février 2026 : votre épisode inédit ce soir sur TF1 (saison 13)



« Léo Mattéï » du 19 février 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 13 de la série Léo Mattéï. Au programme, le second épisode inédit intitulé « Les disparus « .





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Léo Mattéï » du 19 février 2026 : votre épisode inédit ce soir

Saison 13 épisode 2 « Les disparus » : Léo Mattéï intervient en urgence face à une affaire inédite : trois enfants disparaissent au même moment ! Très vite, lui et son équipe apprennent qu’Ambre, Moussa et Florian menaient leur propre enquête pour retrouver Yasmine, disparue deux ans auparavant. Ont-ils découvert quelque chose de trop dangereux ? C’est ce que Mattéï va tenter d’élucider au fil d’une double investigation pleine de rebondissements…

Le casting

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine), Vincent Desagnat (Commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion), Natasha Saint – Pier (Anaïs), Gwendal Marimoutou (Randal)



« Léo Mattéï » saison 13 : rappel de la présentation

Dans ces nouveaux épisodes, Léo Mattéï et sa brigade font face à trois enquêtes : l’enlèvement de la fille d’un chocolatier à succès, la mystérieuse disparition de trois jeunes enquêteurs du web, et le harcèlement d’un prodige du football sous pression. Pour mener ces affaires, Mattéï s’appuie sur Marion et Randal, mais aussi sur deux recrues : Justine, jeune binôme brillante mais impulsive, et le commissaire Trimoulin, aussi fantasque qu’intuitif. Côté personnel, Mattéï vit une relation naissante avec Anaïs, jusqu’à ce qu’un secret qu’elle dissimule menace leur équilibre.