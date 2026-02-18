Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Sète après le passage du chef ? (18 février)

Cauchemar en cuisine, restaurant « Le 7 sur Sète » à Sète le 11 février 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Bachir dans son restaurant à Sète, en Occitanie.


Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !

© PIERRE OLIVIER/M6


Philippe Etchebest avait poussé les portes du restaurant routier « Le 7 sur Sète » (ex-Relais Sétois), à Poussan, au bord de l’étang de Thau, il y a quelques mois. Depuis, l’établissement est toujours debout… mais côté réputation, rien n’est vraiment réglé. Sur Google, les avis restent très mitigés. La venue du chef n’a visiblement pas suffi à remettre le restaurant sur la bonne voie.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.


