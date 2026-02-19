Ici tout commence du 19 février : qui va gagner la masterclass ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1376 en avance)



Ici tout commence du 19 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1376 – L’heure de la finale de la masterclass a sonné ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Qui de Jim ou Zoé remportera la victoire et les fameux couteaux ? Réponse.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 février – résumé de l’épisode 1376

Juste avant la finale de la Masterclass, Solal veut soutenir Zoé mais elle lui dit qu’il ne peut pas assister à l’épreuve. Zoé avoue à Lionel avoir failli embrasser Jim. De son côté, Jim confie à Julia qu’il ne veut pas de relation avec Zoé, tout en espérant éviter un malaise en finale.

Dominique propose à Marc d’être juré, mais il refuse pour rester impartial face à son fils. En finale, Zoé et Jim doivent créer un plat en 3 heures. Troublés l’un par l’autre, ils tentent de rester concentrés. Solal parvient à entrer en cuisine pour porter chance à Zoé, qui lui demande finalement de la laisser seule. Plus tard, Zoé fait croire à sa sœur que le verdict est reporté, mais elle avoue à Lionel qu’elle a perdu. C’est donc Jim qui a gagné !



Par ailleurs, l’Institut organisera le Prix Armand des Arts de la Table. Stanislas cherche un élève pour l’accompagner et accepte d’ouvrir des sélections, malgré son souhait d’un profil expérimenté. Mais un article du journaliste Kleber l’accuse à tort de violences, le confondant avec son père. Clotilde réagit immédiatement.

À l’hôtel Jourdain, Denis impressionne avec sa “boîte aux trésors”, dont un talon qu’il affirme avoir appartenu à Céline Dion. Sceptique, Thelma le met à l’épreuve en y glissant des boutons de manchettes appartenant à Gaspard : Denis comprend aussitôt qu’ils ne viennent pas de sa collection et cherche leur propriétaire.

Ici tout commence du 19 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.