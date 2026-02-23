Audiences 22 février 2026 : la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques large leader

Audiences 22 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui a réuni 4,74 millions de téléspectateurs pour 26,4% de pda.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres sur la côte fleurie », qui a été suivi par 2,75 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.

Audiences 22 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Forrest Gump », qui a intéressé 2,11 millions de téléspectateurs pour 13,6% de pda.

M6 suit avec le documentaire inédit « Les années collège », qui a captivé 867.000 téléspectateurs pour 5,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

