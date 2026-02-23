Ici tout commence du 23 février : Rose agressée, les couteaux volés ! (résumé + vidéo épisode 1378 en avance)



Ici tout commence du 23 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1378 – Les couteaux du chef Montigny-Ferrand n’ont pas fini de faire parler dans votre série « Ici tout commence ». Ce soir, alors que Jim les a officiellement reçus, Rose est agressée chez les Leroy et les couteaux sont volés !





Ici tout commence du 23 février – résumé de l’épisode 1378

Zoé révèle à Inès que le chef Montigny-Ferrand n’a pas pu lui remettre les couteaux avant sa mort : pour les Leroy, Jim les a donc officiellement gagnés. Effondrée, Inès reçoit le soutien de son frère. Lors d’un hommage en cuisine, Marc remet les couteaux à Jim, sous les yeux de Thibault, qui pense que son frère a un faible pour Zoé. Plus tard, un individu masqué s’introduit chez les Leroy et vole les couteaux après avoir bousculé Rose.

Lionel découvre que le harcèlement de sa sœur continue en ligne et alerte Zoé, impuissante.



Mehdi tente de convaincre le chef Jourdain de lui confier le brunch de l’hôtel. Malgré des desserts réussis, il doit revenir avec une création à forte identité, ce qui le déstabilise.

À l’internat, Mattéo et Jude cherchent chacun à provoquer la rupture. Jude, lassé de l’immaturité de son petit ami, décide finalement de jouer la surenchère en devenant excessivement collant pour le faire craquer.

Ici tout commence du 23 février 2026 – extrait vidéo

