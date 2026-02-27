Audiences 26 février 2026 : le final de « Léo Mattéï » leader devant « L’archer noir »



Publicité





Audiences 26 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le final de la saison de la série « Léo Mattéï », qui a rassemblé 2,91 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « L’archer noir », qui a convaincu 2,36 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.







Publicité





Audiences 26 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,36 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.

Canal+ et CStar suivent avec la cérémonie des César 2026, qui a réuni 1,33 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Publicité





M6 suit avec un inédit de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,19 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie