« La ballade des Enfoirés » : le concert ce soir sur TF1 (liste des artistes, 27 février 2026)

La ballade des Enfoirés – C’est ce soir, vendredi 27 février 2026, que TF1 diffuse le spectacle 2026 des Enfoirés. Un concert capté en janvier à l’Accor Arena à Paris.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi sur TF1+ via la fonction direct.







La ballade des Enfoirés, présentation

Fidèles à l’élan insufflé par Coluche en 1985, 55 artistes de renom ont une nouvelle fois répondu à l’appel, dans une atmosphère à la fois festive et chaleureuse. Cette édition s’annonce comme un show grandiose, porté par des Enfoirés plus engagés que jamais aux côtés des Les Restos du Cœur.

Émotion et éclats de rire rythment le spectacle, où les tableaux s’enchaînent avec fluidité, alternant poésie, intensité, fantaisie et nostalgie. Sur scène comme en coulisses, quelques sketchs viennent ponctuer la soirée et renforcer la complicité avec le public.



Le répertoire fait la part belle aux classiques : Parisienne, Partir un jour, Non, je ne regrette rien, Les filles, les meufs, Les uns contre les autres, Dans les yeux d’Emilie, Je vais t’aimer, Mauvais garçon…

Des hommages émouvants sont également au programme : à Brigitte Bardot avec La Madrague, à Nicole Croisille avec Une femme avec toi, ainsi qu’aux victimes du drame de Crans-Montana à travers Aimer est plus fort que d’être aimé.

Entre jeux de scène inventifs et créations lumineuses spectaculaires, les artistes nous entraînent dans une succession de tableaux aussi puissants que mémorables.

Les Enfoirés 2026, la liste des artistes présents

Les » petits nouveaux » de la promotion 2026 à faire leur entrée parmi la troupe sont Helena, Marine, Jarry et Styleto. Avec la présence exceptionnelle de Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly et Carlito, Tibo InShape. 55 artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2026, Tout se casse, écrit et composé par Santa, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et en streaming, sont présents sur scène : Esther Abrami, Amir, Julien Arruti, Amel Bent, Benabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Alain Chamfort, Julien Clerc, François-Xavier Demaison, Ousmane Dembélé, Sofia Essaïdi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frerot, Helena, Tibo InShape, Jain, Jarry, Jenifer, Gérard Jugnot, Joseph Kamel, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Christophe Maé, Marine, Jean-Baptiste Maunier, McFly et Carlito, MC Solaar, Mentissa, Isabelle Nanty, Florent Pagny, M. Pokora, Raphaël, Gaëtan Roussel, Axelle Saint-Cirel, Santa, Soprano, Styleto, Claudia Tagbo, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Ycare, Michaël Youn, Zaz et Zazie.

Les Enfoirés 2026, achetez le CD et le DVD

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le CD et le DVD des Enfoirés 2024, toujours avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur.

Chaque vente permet aux Restos du Coeur de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !