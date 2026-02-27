Les César 2026 : le sacre de « L’Attachement », découvrez le palmarès complet



La 51ᵉ cérémonie des César du cinéma s’est déroulée hier soir à l’Olympia à Paris, sous la présidence de Camille Cottin et la maîtrise de cérémonie de Benjamin Lavernhe. L’événement, retransmis sur Canal+, a mis à l’honneur le meilleur du cinéma français sorti en 2025. La soirée a été marquée par plusieurs grands gagnants, des surprises et un César d’honneur remis à l’acteur Jim Carrey pour l’ensemble de sa carrière.





« L’Attachement » a remporté la plus grande récompense de la soirée en étant sacré Meilleur Film, tandis que le film « Nouvelle Vague » a été le plus récompensé avec 4 trophées dont celui du meilleur réalisateur pour Richard Linklater.







Le palmarès complet des César 2026

🏆 Les principaux gagnants



🎥 Meilleur film

🥇 L’Attachement – réalisé par Carine Tardieu

🎭 Meilleur acteur

🥇 Laurent Lafitte pour « La Femme la plus riche du monde »

🎭 Meilleure actrice

🥇 Léa Drucker pour « Dossier 137 »

🎬 Meilleur réalisateur

🥇 Richard Linklater pour « Nouvelle Vague »

🥈 Le reste du palmarès

Meilleur acteur dans un second rôle : Pierre Lottin pour « L’Étranger »

Meilleure actrice dans un second rôle : Vimala Pons pour « L’Attachement »

Meilleur scénario original : Franck Dubosc & Sarah Kaminsky pour « Un Ours dans le Jura »

Meilleur scénario adapté : Carine Tardieu, Raphaële Moussafir & Agnès Feuvre pour « L’Attachement »

Meilleur premier film : « Nino », réalisé par Pauline Loquès

Meilleur film d’animation : « Arco », réalisé par Ugo Bienvenu

Meilleur son : « Le Chant des forêts » (équipe Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche & Olivier Goinard)

Meilleure photographie : David Chambille pour « Nouvelle Vague »

Meilleurs costumes : Pascaline Chavanne pour « Nouvelle Vague »

Meilleur montage : Catherine Schwartz pour « Nouvelle Vague »

Meilleurs décors : Catherine Cosme pour « L’Inconnu de la Grande Arche »

Meilleurs effets visuels : Lise Fischer pour « L’Inconnu de la Grande Arche »

Meilleur film étranger : « One Battle After Another », réalisé par Paul Thomas Anderson