C à vous du 5 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 5 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 Niveau de vie, modèle économique, dette et désindustrialisation : pourquoi la France décroche ? Les auteurs de « Les débats de l’éco », Dominique Seux, éditorialiste, et Thomas Porcher, professeur à Paris School of Business, sont les invités de C à vous

🔵 Sidération aux Etats-Unis après la vague de licenciement au « Washington Post ». Décryptage avec Christine Ockrent, journaliste et écrivain, auteure du livre « Le Trump – de A à Z, un premier dictionnaire », aux éditions Denoël


🔵 Dans la suite de C à vous :
📖 William Irigoyen pour le livre « 34 rue Neuve, le bureau de tabac de ma grand mère »
🎙️ Nicolas Canteloup pour sa chronique « Face à Canteloup » dans Apolline matin sur RMC
🎭 Régis Laspalès pour le spectacle « Régis Laspalès parle enfin »

