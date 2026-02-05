La meilleure boulangerie de France du 5 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 5 février 2026 – Bruno Cormerais, Noémie Honiat et Michel Sarran vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Ce soir, le jury poursuit son tour de l’Est de la Bretagne.





La meilleure boulangerie de France du 5 février 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 13ème semaine de la saison, le jury est à l’Est de la Bretagne.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Jeanne dans le Morbihan qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Gaëtan dans le Morbihan qui a remporté la victoire avec la moyenne de 7,4/10 (7,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 6/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Géraldine et Laurent en Ille-et-Vilaine qui a remporté la victoire avec la moyenne de 9/10 (9/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera de nouveau dans le Morbihan et ira découvrir deux nouvelles boulangeries. Elles vont leur en mettre plein la vue !

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’Est de la Bretagne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.