Demain Nous Appartient spoiler : Martin inquiet, va-t-il découvrir la vérité ? (vidéo épisode du 23 février)

Demain nous appartient spoiler – Martin va s’inquiéter suite à la déposition d’un couple dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il s’agit de Brice Mussard le célèbre avocat et collègue de Raphaëlle, venu au commissariat avec sa femme Nadia.











Nadia affirme avoir vu des rôdeurs dans leur jardin. Mais Brice parle beaucoup à sa place et Nadia tient un petit papier inquiétant dans sa main… « Aidez-moi ». Elle cherche à le remettre à Martin Constant mais elle n’y arrive pas et ils s’en vont.

Malgré tout, Martin a un sentiment étrange… Il les a trouvés bizarre et en parle à Nordine. Il n’aime pas les mecs qui infantilisent leurs femmes comme lui. Martin finira-t-il par découvrir la vérité au sujet de Brice ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2146 du 23 février 2026 : Martin inquiet pour Nadia

