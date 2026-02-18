Plus belle la vie : un méchant emblématique bientôt de retour !



Le grand frisson est de retour au Mistral ! Un an après son arrestation, un méchant emblématique s’apprête à refaire surface dans « Plus belle la vie, encore plus belle » et son retour promet de faire trembler Jean-Paul Boher.











Darius Kassian de retour dès le 12 mars

C’est officiel : Darius Kassian fera son grand retour dans « Plus belle la vie, encore plus belle » à partir du jeudi 12 mars. Un comeback très attendu par les fans, tant ce personnage a marqué les esprits lors de son intrigue haletante.

Tueur en série aussi brillant que glaçant, Darius Kassian n’a eu de cesse de provoquer et de manipuler Jean-Paul Boher, instaurant entre eux un véritable jeu du chat et de la souris. Après des semaines de tension, il avait finalement été arrêté en mars 2025 puis envoyé en prison, laissant derrière lui un commissariat sous le choc… et un Boher profondément marqué.

Un retour teasé depuis décembre

Mais les scénaristes n’avaient pas dit leur dernier mot. En décembre dernier, un mystérieux rebondissement est venu raviver les craintes : Darius Kassian a fait parvenir au commissariat un exemplaire de son propre livre, adressé tout particulièrement à Jean-Paul.



Un geste loin d’être anodin. Persuadé que son ennemi préparait un nouveau coup tordu, Boher avait décidé de se plonger dans l’ouvrage, bien déterminé à y dénicher le moindre indice. Depuis, plus aucune nouvelle… jusqu’à aujourd’hui.

Une menace plus inquiétante que jamais ?

Ce retour soudain soulève de nombreuses questions. Comment Darius Kassian va-t-il réapparaître ? Est-il toujours derrière les barreaux ou a-t-il réussi à tirer les ficelles depuis sa cellule ? A-t-il mis au point un nouveau plan machiavélique pour défier Jean-Paul ?

Une chose est sûre : sa réapparition n’annonce rien de bon pour les habitants du Mistral. Et pour Jean-Paul Boher, la partie semble loin d’être terminée…

Rendez-vous dès le jeudi 12 mars dans « Plus belle la vie, encore plus belle » pour découvrir les véritables intentions de Darius Kassian. Le cauchemar ne fait peut-être que commencer.