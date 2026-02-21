Star Academy : Ambre signe chez un label différent des précédents gagnants !



Les choses se concrétisent enfin pour Ambre. Deux semaines après sa victoire dans Star Academy, la jeune artiste — désormais présentée sous le nom d’Amber Jadah — a signé cette semaine chez le label RCA, appartenant à Sony Music France. Une signature importante… et surtout historique depuis le retour de l’émission en 2022.











Première gagnante à ne pas signer chez Columbia

Depuis la relance du programme, tous les gagnants avaient rejoint le label Columbia. C’est notamment le cas de Pierre Garnier et de Marine. Columbia accompagne également deux académiciens de la promo 2025 qui n’ont pourtant pas remporté l’émission mais connaissent déjà un fort succès : Jeanne et Léo.

Le choix d’Ambre de signer chez RCA marque donc une rupture stratégique. Une première depuis le retour de la Star Academy, qui interroge sur l’orientation artistique que souhaite prendre la jeune chanteuse.

RCA, une écurie prestigieuse

Si Columbia semblait être la voie naturelle, RCA reste un label de premier plan. Il abrite notamment Indochine, figure incontournable de la scène française, mais aussi Héléna, demi-finaliste de la Star Academy 2023 dont le premier album rencontre un immense succès.



On y retrouve également des artistes confirmés comme Orelsan, Zaho, Christophe Maé ou encore Patrick Fiori.

Autrement dit, Amber Jadah rejoint une maison reconnue pour accompagner des carrières solides et installer des univers artistiques marqués.

Un nouveau départ artistique

Alors que son premier single se fait toujours attendre, cette signature vient clarifier au moins un point : l’après-émission est désormais officiellement lancé.

Le choix de RCA pourrait aussi traduire une volonté d’affirmer une identité différente de ses prédécesseurs. Reste maintenant à savoir quelle direction musicale prendra Amber Jadah — et surtout quand le public pourra enfin découvrir sa première « carte d’identité » sonore.

Une chose est sûre : après cette signature, l’attente ne fera que grandir.