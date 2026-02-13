Demain Nous Appartient du 13 février : Victoire fait une découverte bouleversante (résumé + vidéo épisode 2140 en avance)



Demain nous appartient du 13 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2140 de DNA – Fred a disparu ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Victoire, paniquée, vient demander l’aide de Georges.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 13 février 2026 – résumé de l’épisode 2140

Georges, toujours suspendu et déprimé, accepte malgré tout d’aider Victoire après la disparition inquiétante de Fred. Celui-ci, malade depuis quelques jours, n’est pas rentré après la garde de Victoire et reste injoignable. En fouillant, ils découvrent qu’il cachait une impressionnante collection de soldats de plomb, achetés presque quotidiennement depuis fin décembre, sans que Victoire ne soit au courant. Son téléphone est retrouvé déchargé, son portefeuille a disparu et des traces de terre sont repérées dans son placard. Au parcours de santé où il court habituellement, aucune trace de lui, mais de mystérieux tags « 13 » peints en rouge attirent leur attention. Bastien évoque alors une légende urbaine : celle du kidnappeur du vendredi 13, un homme à casquette rouge qui ciblerait des trentenaires sans histoire.

Pendant ce temps, Sara savoure le retour de Roxane à la maison. Conscientes de leurs jalousies excessives, elles décident d’apaiser les tensions et d’organiser une Saint-Valentin romantique, même si Roxane regrette l’absence de rapprochement physique. Aaron et Laurie, eux, se rapprochent lors d’un rendez-vous et échangent un baiser sous les yeux attendris de Sara et Roxane.



Aux Halles, Jack réussit à obtenir un rendez-vous avec Waren, le boulanger. Mais celui-ci le met au défi…

VIDÉO Demain nous appartient du 13 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.