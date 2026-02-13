Plus Belle La Vie du 13 février 2026 : Patrick et Vadim s’unissent pour coincer Alpha Rex (résumé + extrait vidéo épisode 519 en avance)



Plus belle la vie du 13 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 519 de PBLV – Vadim est déterminé à prouver innocence de Noémie dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Aujourd'hui, il décide de coincer Alpha Rex en prenant tous les risques alors que la police fait le lien entre Noémie et le meurtre de Basile…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 février 2026 – résumé de l’épisode 519

Vadim confie à Blanche que Noémie est en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis et qu’il compte la faire libérer. Il enquête sur “Alpha Rex”, qu’il pense être le meurtrier de Théo Bonant, en infiltrant les masculinistes sous le pseudo Morpheus Reincarnation. Blanche s’inquiète, mais Vadim est déterminé.

Jean-Paul apporte à Patrick les analyses toxicologiques : trois produits dosés à 33,3 % chacun dans le sang de Théo, un mélange millimétré déjà vu dans une autre affaire. Jean-Paul révèle que Noémie connaissait aussi l’autre victime… Basile Dupart. En prison, Patrick confronte Noémie sur le “cocktail” retrouvé dans le sang de Théo et Basile. Elle nie, malgré leur passé conflictuel. Il avoue alors que son parloir avec Vadim était sur écoute.



Steve identifie Morpheus Reincarnation et localise son IP au Pavillon des Fleurs. Patrick découvre qu’il s’agit de Vadim et tente de l’arrêter, jugeant son plan trop dangereux. Vadim refuse de lâcher l’affaire. Face à son obstination, Patrick décide finalement de l’aider.

À l’église, Robert et Jean-Jacques se disputent au sujet de la statuette, dont l’expertise est en attente, pendant que Jules prépare un article.

Au Mistral, Jennifer confirme son week-end avec Barbara puisqu’Eric lui a annoncé ne pas avoir réussi à retrouver Juliette. Gabriel, vexé par Thomas, recontacte Natacha, une amie de lycée. Mais elle répond sèchement qu’elle ne veut plus jamais entendre parler de lui…

VIDÉO Plus belle la vie du 13 février 2026 – extrait vidéo

