Demain Nous Appartient du 19 février : Georges tombe de haut, il découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 2144 en avance)

Demain nous appartient du 19 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2144 de DNA – On peut dire que Georges va tomber de haut ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que depuis une semaine il enquête sur la disparition de Fred, il va découvrir la vérité et c'est un énorme choc !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 19 février 2026 – résumé de l’épisode 2144

Malgré le choc de la veille, Georges et Victoire poursuivent leur enquête pour retrouver Fred. Georges améliore des images de vidéosurveillance afin d’identifier la plaque d’une voiture rouge. Au commissariat, Martin lui assure que Roxane remonte l’adresse IP du mystérieux « 13 » et qu’il a informé la substitute du procureur, ce qui rassure Georges.

En distribuant des affiches avec Victoire, il croise Élise Pichet, troublée. De retour chez lui, il découvre la disparition de son ordinateur, sans trace d’effraction, et soupçonne le ravisseur. Plus tard, Damien déchiffre une plaque atypique. Georges pense qu’il s’agit en réalité de coordonnées géographiques. Il s’y rend de nuit, force l’entrée… et tombe sur une fête surprise organisée par Fred, Victoire et leurs proches. La disparition de Fred n’était donc qu’une énorme supercherie !



À l’hôpital, Nordine apprend, après un bilan communiqué par William, qu’il souffre d’un problème au foie et qu’il doit revoir son hygiène de vie.

Au lycée, Raphaëlle remercie Brice. Il évoque le cadeau d’anniversaire de sa femme Nadia et propose un dîner avec Martin. Plus tard, Raphaëlle et Soraya se montrent séduites par Brice, sans savoir que chez lui, il a un comportement toxique avec son épouse…

VIDÉO Demain nous appartient du 19 février 2026 – extrait de l’épisode

