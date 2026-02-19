Plus Belle La Vie du 19 février 2026 : Eric et Laura attaqués, Apolline doute (résumé + extrait vidéo épisode 523 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 19 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 523 de PBLV – Eric et Laura vont être pris pour cibles cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Quant à Apolline, elle doute de ce qu’elle ressent pour Léa…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 février 2026 – résumé de l’épisode 522

Au commissariat, Ariane et Morgane apprennent à Eric et Laura qu’Otero est en mort cérébrale après avoir reçu un coup derrière la tête. Obligés de s’expliquer sur leur présence au moment de l’agression, ils admettent seulement l’avoir identifié comme le voleur de la statuette. Laura finit par donner une adresse, mais c’est un faux plan : pendant que les policiers se trompent vont au mauvais endroit, Eric et Laura fouillent l’appartement d’Otero, prennent des photos (des photos de Saint-Joseph et un plan de l’église) et récupèrent un téléphone caché avec de l’argent. Rattrapés par Ariane et Morgane, ils parviennent à s’échapper. Plus tard, Ariane confronte Eric, qui nie tout. De retour à l’agence, lui et Laura découvrent les lieux saccagés.

Au Mistral, Noémie, à court d’argent, cherche du travail mais refuse l’aide de Vadim, décidée à reprendre sa vie en main. Babeth, elle, exclut de la réembaucher malgré le besoin d’une nounou, rappelant ses actes passés. Plus tard, elle en parle quand même à Patrick, qui est contre cette idée…



Publicité





À la résidence, Apolline confie à Steve qu’elle explore son orientation après des doutes liés à Léa. Son rendez-vous avec une femme tourne court lorsqu’elle avoue son inexpérience et son vaginisme. Troublée, elle s’interroge sur ses sentiments, notamment pour Léa…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : un méchant emblématique bientôt de retour !

VIDÉO Plus belle la vie du 19 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.