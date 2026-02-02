Demain Nous Appartient du 2 février : Sara confronte Vahina (résumé + vidéo épisode 2131 en avance)



Demain nous appartient du 2 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2131 de DNA – Sara va finalement ouvrir les yeux et confronter Vahina ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Aaron ment à la police…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 février 2026 – résumé de l’épisode 2131

Au commissariat, Karim apprend à Roxane que la mère de Vahina ignorait totalement son activité d’escort. En fouillant son téléphone, Roxane découvre de nombreuses photos et vidéos de Sara, filmée à son insu chez elle. Mise face aux faits, Sara avoue à sa femme que Vahina a tenté de l’embrasser, mais qu’elle l’a immédiatement repoussée.

Roxane met aussi la main sur un dossier caché contenant une liste de contacts. L’un des numéros, enregistré sous le nom de Simon, correspond à Aaron. Sara va l’interroger à l’hôpital. Il affirme avoir contacté Vahina comme client, avant de se dégonfler le jour du rendez-vous, et donne le nom de l’hôtel prévu. Plus tard, il avoue à Soraya qu’il ment : Vahina était en réalité son intermédiaire avec une agence d’escort qui l’a recruté. Malgré les conseils de Soraya, il refuse de dire la vérité à la police. Le soir, face aux questions de ses collègues à l’hôpital, Aaron répète son mensonge. Quand Victoire insiste, il se braque.



Pendant ce temps, Vahina récupère de l’argent liquide dans une chambre d’hôtel. Une femme l’appelle et lui fixe un rendez-vous devant l’établissement pour récupérer l’enveloppe. En sortant, Vahina tombe sur Sara, qui l’attendait. Sara dit connaître la vérité sur son activité et lui propose de l’aider à s’en sortir. Vahina affirme qu’il s’agissait d’un client devenu violent et ordonne à Sara de la laisser tranquille. Un peu plus loin, la femme du rendez-vous observe la scène…

De son côté, Georges confie à Victoire qu’il a besoin de renouveau pour sortir de sa déprime. Un bilan de compétences lui a conseillé de se reconnecter à la nature. Il décide donc d’aller travailler au Mas. Alex accepte et demande à Bruno de le former. Georges veut participer aux tâches concrètes, mais même s’il est très motivé, il ralentit un peu l’équipe.

Enfin, après avoir vu Erica jeter un mégot par terre, Manon s’emporte contre elle sur le port. Plus tard, Aurore présente ses excuses à Erica au Spoon. Gênée devant les questions de Marceau, Aurore prétend s’être trompée de personne. Erica la remercie ensuite : son fils ignore qu’elle a recommencé à fumer. Aurore lui donne le contact de William pour se faire aider. Erica se rend à l’hôpital, où il lui prescrit des patchs et un suivi avec un tabacologue.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 février 2026 – extrait de l’épisode

