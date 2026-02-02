Les 12 coups de midi du 2 février : coup d’arrêt pour Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 2 février 2026, 135ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce lundi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec un adversaire peu brillant, il n’a remporté que 10 euros à partager aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 2 février, toujours rien sur l’étoile mystérieuse

Cyprien totalise aujourd’hui l’incroyable somme de 595 513 euros en gains et cadeaux. Mais avec la nouvelle règle, ça stagne depuis un bon moment.

Concernant l’étoile mystérieuse, seuls des projecteurs restent visibles sur l’image de fond. Pour rappel, il s’agirait d’un ring de boxe. Un nouvel indice commence par ailleurs à apparaître en haut à droite, mais il est encore difficile de distinguer clairement de quoi il s’agit.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 février

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



