Demain Nous Appartient du 20 février : Fred disparait vraiment, Samuel révèle la vérité ! (résumé + vidéo épisode 2145 en avance)

Demain nous appartient du 20 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2145 de DNA – Après la grosse supercherie autour de Georges, Fred va vraiment disparaitre ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Samuel, de retour de vacances, va révéler la vérité sur sa bipolarité…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 20 février 2026 – résumé de l’épisode 2145

Georges découvre avec stupeur que l’enquête qu’il menait n’était qu’un immense jeu de piste organisé par ses proches pour l’aider à sortir de sa déprime. Martin lui annonce même qu’il pourra reprendre son poste la semaine suivante. Très ému par l’implication de Victoire, à l’origine de l’idée, il la remercie chaleureusement.

Le lendemain, Fred fait une crise de jalousie à ce sujet. Quelques heures plus tard, il ne se présente pas au travail. Son téléphone, retrouvé déchargé sur la table de la cuisine, rappelle la mise en scène du jeu de piste. Inquiète, Victoire rentre chez elle et alerte Georges et Soraya. Samuel, de retour de Thaïlande, révèle alors que Fred est bipolaire : il pense qu’après une phase maniaque provoquée par l’excitation récente, Fred pourrait désormais traverser une phase sombre et imprévisible.



Au Spoon, Waren continue de voir Jack et Lizzie. Il leur confie la mort accidentelle de son père à Noël dernier, ce qui touche beaucoup Lizzie, au point que son frère la soupçonne d’avoir un faible pour lui.

De son côté, Brice emmène Nadia déjeuner au Mas pour son anniversaire, mais se montre autoritaire et rabaissant. Malgré un discret appel au secours de Nadia, personne ne comprend. Plus tard, Brice assure à Raphaëlle que tout s’est parfaitement déroulé et confirme un prochain dîner à quatre avec elle et Martin.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 février 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.