Plus Belle La Vie du 20 février 2026 : le comportement étrange de Natacha (résumé + extrait vidéo épisode 524 en avance)

Plus belle la vie du 20 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 524 de PBLV – Apolline va finalement se dévoilée face à Léa cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de leur côté, Eric et Laura vont trop loin en cachant des preuves capitales à la police…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 février 2026 – résumé de l’épisode 524

À l’agence, Eric et Laura comprennent que le cambriolage est lié à Otero, mais les voleurs n’ont rien trouvé. Laura pense qu’ils cherchaient le téléphone, toujours en sa possession. Ariane et Morgane débarquent avec une commission rogatoire pour récupérer les preuves volées. Pendant que Laura fait diversion, Eric cache le téléphone…

Au Mistral, Barbara confie à Jennifer son stress avant de revoir Louis, avec qui elle ne s’est pas vraiment retrouvée depuis sa greffe. De retour, Louis n’a plus de bracelet électronique. Barbara a cuisiné leur plat fétiche, mais il lui trouve un goût étrange, il fait une réaction allergoqie et s’étouffe. Plus tard, remis grâce à un anti-allergique, il mord Barbara en l’embrassant, puis s’excuse…



Ariane, convaincue qu’Eric et Laura ont caché quelque chose, place un mouchard sur le téléphone d’Eric, au grand étonnement de Morgane. De son côté, Jules tente d’interroger Natacha au sujet de la la statuette de Saint Joseph, mais elle refuse… Même Gabriel est surpris. Enfin, Eric et Laura se rendent à l’hôpital pour déverrouiller le téléphone grâce au visage d’Otero. Alors qu’Eric lui ouvre les yeux pour la reconnaissance faciale, Otero se redresse soudain : il n’est pas en mort cérébrale. Eric est sous le choc.

Léa, avant sa soirée au cercle d’Aphrodite, reçoit une déclaration touchante de Jean-Paul, sous les yeux d’Apolline. Plus tard, troublée, Apolline embrasse Léa, qui ne la repousse pas, avant de fuir. Léa est sous le choc.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

