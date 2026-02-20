Star Academy : Léa répond aux critiques « on s’aime tous » (VIDÉO)



Deux semaines après la grande finale de la Star Academy, Léa est sortie du silence. Finaliste malheureuse face à Ambre, la jeune artiste se concentre désormais sur la tournée avec ses camarades, dont le coup d’envoi sera donné le 27 février à Reims. Mais ces derniers jours, la chanteuse a dû faire face à plusieurs critiques sur les réseaux sociaux.











Léa répond aux critiques

Depuis le début de la semaine, les académiciens sont en pleine répétitions pour préparer le show qui sillonnera la France. Entre les cours de chant, les sessions de danse et les filages techniques, les emplois du temps sont particulièrement chargés. Un rythme intense qui explique certaines absences remarquées dans les vlogs partagés par Léa.

En effet, plusieurs internautes ont pointé du doigt le fait que certains élèves apparaissaient plus que d’autres dans ses vidéos. Des remarques auxquelles Léa a décidé de répondre frontalement dans une vidéo postée sur ses réseaux.

« Il y a des gens qui disent “oui pourquoi dans tes vlogs il y a seulement Mélissa, Victor et tout”, parce qu’on est séparés. Il y en a qui sont en chant, je suis en danse, du coup on est souvent ensemble ! Mais ils sont tous là, on s’aime tous ! Merd* ! », a-t-elle lancé, visiblement agacée par la polémique.



Pour appuyer ses propos et mettre fin aux spéculations, Léa a ensuite filmé Théo P. et Jeanne en coulisses, prouvant que la bonne entente règne toujours au sein de la promotion.

Une mise au point claire qui devrait rassurer les fans, à quelques jours du lancement de la tournée. Les élèves de la Star Academy s’apprêtent à retrouver leur public sur scène, avec un premier rendez-vous fixé le 27 février à Reims, avant de parcourir les routes de France, de Belgique et de Suisse dans les semaines à venir.

