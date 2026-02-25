Plus Belle La Vie du 25 février 2026 : Charlotte rattrapée par son passé (résumé + extrait vidéo épisode 527 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 25 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 527 de PBLV – Vanessa est arrêtée et soupçonnée cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Quant à Charlotte, elle est rattrapée par son passé et confronte Eric…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 février 2026 – résumé de l’épisode 527

La police enquête au Mistral : Charlotte a retrouvé la statuette de Saint-Joseph tandis que Thomas raconte à Morgane que Vanessa Kepler était seule et ivre entre 18h et 20h. Les analyses révèlent que la matraque retrouvée dans le sac de la victime porte le sang d’Otero : Ripon l’a bien agressé. Autre choc, Jean-Jacques a été attaqué avec une fourchette du bar.

Au commissariat, Vanessa affirme avoir été réveillé par du bruit et des cris avant de découvrir la victime au sol. Patrick doute, Arian soupçonne qu’elle ait fait un double des clés du Mistral. Patrick la place en garde à vue malgré les réserves de Morgane. Plus tard, Ulysse défend sa mère : trop alcoolisée pour tuer, elle aurait seulement porté secours. Ariane pense au contraire qu’elle avait rendez-vous avec Ripon pour la statuette.



Publicité





L’enquête avance : des traces sont retrouvées sous les ongles de Ripon. Ariane félicite Steve, au grand agacement de Charlotte. Enfin, Charlotte retrouve Eric en secret : le dossier prouvant qu’elle est Juliette Sabiani n’a pas été détruit et a été volé. Et la police va bientôt découvrir sonb identité, elle est en danger de mort.

Barbara découvre que Louis a dormi sur le canapé. Elle veut passer la journée avec lui, mais il reprend le travail. Plus tard, elle confie à Jennifer se sentir rejetée mais elle prépare l’anniversaire de Louis prévu vendredi… Au cabinet médical, Gabriel confirme à Jennifer qu’une greffe peut entraîner des troubles psychologiques, ce qui inquiète Jennifer pour Barbara.

Luna fait du vélo avec Martin. Il refuse d’évoquer son malaise chez Lucie et rejette l’idée d’un psy, assurant aller bien. Plus tard, il s’excuse auprès de Lucie pour son comportement ; ils se rapprochent sous le regard inquiet de Jean-Paul, qui décide d’aller voir Luna…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 25 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.