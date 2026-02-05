Demain Nous Appartient du 5 février : Vahina entre la vie et la mort après un tir ! (résumé + vidéo épisode 2134 en avance)



Demain nous appartient du 5 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2134 de DNA – Drame en vue ce soir dans votre feuilleton quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que l’enquête piétine, Vahina se fait tirer dessus. Elle est hospitalisée d’urgence, entre la vie et la mort.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 5 février 2026 – résumé de l’épisode 2134

Au commissariat, Vahina révèle que son mac, surnommé Mr. Hyde, l’a recrutée par messages cryptés il y a deux ans. Elle dépend entièrement de lui mais ne connaît ni son identité ni son apparence. Sara présente ensuite ses excuses à Roxane pour ne pas avoir mesuré le danger.

À l’hôtel, Aaron et Laurie passent encore la nuit ensemble. Aaron espère la revoir autrement que comme escort, mais Laurie préfère arrêter. Déçu, Aaron se confie à Soraya, qui l’encourage à quitter cette activité pour envisager une vraie relation.



Roxane parvient à retrouver la trace de Mr. Hyde via une autre fille qu’il tente de recruter. Lors d’un nouvel interrogatoire, Vahina demande un avocat. Plus tard, elle avoue à Sara qu’elle a peur de parler : son proxénète menace Enora ! Placée sous protection à l’hôtel, Vahina est soudain visée par un tir et grièvement blessée. Aux urgences, Aaron la reconnaît.

Judith propose de moderniser la communication du mas avec Instagram. Pour attirer du monde, Alex décide de cacher une pièce d’or dans une bourriche et de promouvoir l’opération en vidéo. Judith pense d’abord faire participer son père, mais Romain suggère Jordan, plus à l’aise face caméra.

Esmée et Bastien vivent le début de leur relation avec bonheur. Au lycée, Violette propose une maraude solidaire; le couple refuse, mais Ellie l’accompagne et lui assure son soutien.

VIDÉO Demain nous appartient du 5 février 2026 – extrait de l’épisode

