Les 12 coups de midi du 5 février : Cyprien passe un énorme cap, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 5 février 2026, 138ème victoire de Cyprien – Cyprien a franchi la barre des 600.000 euros ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et avec un Coup de Maître à 10.000 euros, il a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse !











Les 12 coups de midi du 5 février, un périscope sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 603 513 euros, entre gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on distingue désormais un ring de boxe en image de fond, tandis qu’un périscope commence à apparaître parmi les indices. Cyprien a proposé le nom de Dwayne Johnson. Mais c’est raté !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+