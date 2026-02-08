Demain Nous Appartient spoiler : grosse surprise pour Aurore et Erica ! (vidéo épisode du 11 février)

Demain nous appartient spoiler – Aurore et Erica vont finalement devenir copines dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, on peut dire qu’elles vont avoir une belle surprise !


Capture TF1


Alors qu’Aurore et Erica ont acheté des huitres et s’occupent de les ouvrir en cuisine, Manon les rejoint. Erica, avec son humour habituel, plaisante en disant à Manon qu’elle pourrait se servir d’une coquille pour faire un cendrier…

Et Manon remarque alors une huitre bizarre : elle semble déjà ouverte. Surprise : c’est l’huitre qui contient la fameuse pièce d’or placée par Alex !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2138 du 11 février 2026 : la pièce d’or d’Alex retrouvée

